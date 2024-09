Champions League, Atalanta-Arsenal 0-0. Il Monaco batte il Barcellona 2-1

Pareggio 0 a 0 dell'Atalanta a Bergamo contro l'Arsenal nella partita valida per la prima giornata della Champions League, con rigore sbagliato da Retegui. L'Atletico Madrid ha battuto 2 a 1 il Lipsia mentre la squadra francese del Monaco ha creato la sorpresa battendo a Montecarlo per 2 a 1 il Barcellona.

Il Brest ha vinto per 2 a 1 contro il Sturm Graz mentre il Bayer Leverkusen ha battuto per 4 a 0 il Feyenoord di Rotterdam. Il Benfica ha battuto per 2 a 1 la Stella Rossa di Belgrado. Dopo la prima giornata della nuova Champions League 15 squadre hanno incassato i 3 punti tra cui la Juventus. Come l'Atalanta, l'Inter e il Bologna hanno 1 punto in classifica. Il Milan dopo la sua sconfitta contro il Liverpool ha zero punti.