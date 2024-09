Athletic Club, problema alla caviglia sinistra per Nico Williams. Valverde: "Potrebbe tornare contro la Roma"

Nell'ultima gara dell'Athletic Club di Bilbao, contro il Leganes, Nico Williams è stato sostituito a fine primo tempo per una contusione alla caviglia sinistra. Sulle sue condizioni si è espresso anche il tecnico Valverde: "Sarà molto difficile che possa recuperare per la gara contro il Celta Vigo. Ma non è da escludere che possa rientrare con la Roma in Europa League".

Giovedì 26, infatti, Roma e Athletic Club si sfideranno nel primo match della fase iniziale di Europa League.

(athletic-club.eus)

