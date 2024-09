L'Athletic Club arriverà in giornata a Roma, dove domani sfiderà la squadra di Juric nella 1a giornata di Europa League. Il club basco, partito in mattinata come postato sui social, potrà contare su Nico Williams e il portiere Agirrezabala, regolarmente convocati da Valverde nonostante i problemi fisici degli ultimi giorni.