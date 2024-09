Athletic Club, emergenza portieri: si ferma Agirrezabala. In dubbio anche Nico Williams

L'Athletic Club non arriva al meglio alla sfida d'esordio in Europa League contro la Roma. Il tecnico Valvederde, infatti, deve convivere con un'emergenza portieri: dopo il lungo stop del titolare Unai Simon, nella partita contro il Celta Vigo anche il secondo Agirrezabala è uscito per infortunio. Qualora quest'ultimo non dovesse recuperare in tempo, contro la Roma ci sarà il terzo Padilla tra i pali. In dubbio anche Nico Williams per un problema alla caviglia: il talento spagnolo non si è allenato nella giornata di oggi.

(as.com)

