Athletic Club, Valverde sull'infortunio di Williams: "È un giocatore fondamentale per noi. Pensiamo di poterlo recuperare in breve tempo" (VIDEO)

Questo giovedì, la Roma debutterà in Europa League contro l'Athletic Club di Bilbao. In casa basca preoccupano le condizioni di Nico Williams, top player e giocatore fondamentale per Ernesto Valverde. Alla vigilia del match di campionato contro il Celta Vigo, l'ex tecnico del Barcellona ha risposto alla domanda sulle condizioni dell'esterno spagnolo classe 2002 e del terzino classe 1990 Yuri Berchiche. Ecco le sue parole:

Come sta Nico Williams?

"Nico si sta riprendendo dalla botta contro il Leganes, vedremo se potrà farcela contro la Roma. È un giocatore fondamentale per noi, vorremmo che ci fosse ma abbiamo dei calciatori per sostituirlo. Ha preso un colpo e qualcosa si è mosso. Pensiamo di poterlo recuperare in breve tempo".

E Yuri Berchiche?

"Ha accusato un sovraccarico, non si è allenato con il gruppo nè ieri e nè oggi, per questo non è in lista".

(athlelticclub.eus)

