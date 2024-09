Ander Herrera critica i tifosi dell'Athletic: "Potevano uccidere qualcuno, non c'è spiegazione"

Ander Herrera, centrocampista dell'Athletic Club ieri in campo nel match contro la Roma, ha commentato quanto accaduto dopo il gol dei baschi, con il lancio di petardi e fumogeni, episodio commentato anche da Valverde. Ecco le sue parole:

"Abbiamo una sensazione strana perché abbiamo giocato una buona partita, un punto positivo, ma tutto è offuscato da quello che abbiamo visto tutti. Capisco che in un momento di rabbia si tira fuori il peggio sotto forma di insulto, ma non mi passa per la testa di lanciare un razzo che può uccidere una persona. Non c'è spiegazione"

(cope.es)

