Europa League, definito il quadro per la fase finale. Ajax e Braga superano i preliminari

Con il turno preliminare di Europa League svolto stasera si completa il quadro delle partecipanti alla fase finale, col sorteggio in programma domani alle 13 da Nyon. Tra le altre, accedono alla fase campionato Ajax, Braga, Anderlecht e Maccabi Tel Aviv.

La Roma, che sarà la prima per coefficiente nella competizione, è inserita nell'urna 1 e, come visto oggi per la Champions League, pescherà due squadre per ognuna delle 4 urne disponibili per un totale di 8 partite, divise tra casa e trasferta.

Questo il quadro definitivo: