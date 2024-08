Conference League: Apoel e Lask Linz tra le avversarie della Fiorentina

Dopo il sorteggio della fase campionato di Europa League, è andato in scena anche il sorteggio della Conference League. Dopo aver battuto la Puskas Academy ai rigori nel preliminare, la Fiorentina di Raffaele Palladino nella fase campionato della competizione europea affronterà le seguenti squadre: Lask Linz (casa), Apoel (fuori), Vitoria Guimaraes (fuori), The New Saints (casa), San Gallo (fuori), Pafos (casa).