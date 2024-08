Il Fenerbahce di José Mourinho fuori dalla Champions League: il percorso della squadra turca si ferma al terzo turno di qualificazione. In serata a Istanbul la formazione del portoghese ha ospitato il Lille nel ritorno del terzo turno preliminare e ha pareggiato 1-1 dopo i tempi supplementari ma, in virtù della gara d'andata vinta dai francesi per 2-1, il Lille avanza e il Fenerbahce viene eliminato.