Ranking UEFA: Roma quinta in classifica, è la prima squadra italiana

Nella giornata odierna la UEFA ha aggiornato il ranking per club in vista dell'inizio della stagione 2024/25. I grandi risultati ottenuti dalla Roma negli ultimi anni hanno permesso ai giallorossi di piazzarsi al quinto posto in classifica, alle spalle di top team come Liverpool, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Nelle ultime quattro stagioni i capitolini hanno collezionato 90.000 punti: 24.000 nel 2020/21, 23.000 nel 2021/22, 22.000 nel 2022/23 e 21.000 nel 2023/24.

L'altra italiana presente nelle prime 10 in classifica è l'Inter, decima con 76.000 punti. Ventesima l'Atalanta (61.000), ventunesimo il Napoli (61.000), ventiduesimo il Milan (59.000), ventitreesima la Juventus (58.000), trentunesima la Lazio (50.000), trentaseiesima la Fiorentina (42.000) e ottantanovesimo il Bologna a quota 0.

(uefa.com)

VAI AL RANKING COMPLETO