Minaccia Uefa: “Italiane fuori dalle coppe per emendamento Mulè”. Ma testo ok a ore

Non era una minaccia. Era un avviso ai naviganti. “Se il testo resta così, dovremo escludere le squadre italiane dalle coppe europee”. Mentre l’Italia si faceva prendere a schiaffi dalla Svizzera salutando l’Europeo, il governo italiano scopriva che l’eliminazione rischiava di non essere nemmeno il peggiore dei mali in vista per il calcio italiano. Immaginate in una stanza dell’Olympiastadion, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il ministro Andrea Abodi. In quel confronto, Ceferin è stato chiaro, facendo balenare il rischio per l’Italia di vedere le proprie squadre fuori dalle coppe. Tema della discussione, l’emendamento Mulè al decreto Sport e istruzione. […] Abodi con il numero uno della Uefa si è impegnato a garantire che quel testo sarebbe scomparso: “Non esiste più”, gli ha detto di persona ormai oltre una settimana fa. Ma martedì 9 luglio, l’emendamento andrà in approvazione in commissione. Il governo assicura che quello che sarà presentato avrà subito una “profonda riformulazione”. […] Tra i club di Serie A cresce la preoccupazione: il rischio di infrazione infatti è altissimo e la questione è diventata oggetto di discussioni e pensieri anche nell’ultimo consiglio di Lega. Quale sarebbe poi la conseguenza è difficile dirlo. Nessuno immagina davvero che la Uefa arrivi a escludere i club italiani tout court dalle coppe. Ma il rischio esiste. E soprattutto può aprire una frattura significativa tra i club italiani e l’organo europeo, proprio mentre dovrebbero lavorare congiuntamente all’Europeo 2032. E tutto per un emendamento fortemente voluto da Lotito, ma mai avallato dai club di Serie A.

(Repubblica.it)

VAI ALLA NEWS