VIDEO - Paredes svela il 'difetto' di De Rossi: "Mangia troppo". E il mister: "Sapevo che l'avresti detto"

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissima sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League. Alla vigilia del match Daniele De Rossi e Leandro Paredes hanno presentato il match in conferenza stampa e tra i vari temi trattati il centrocampista argentino ha svelato scherzosamente il difetto del mister: "Il punto di forza è la sua personalità, anche quando era giocatore. In pochi erano così completi come lui. In cosa può migliorare... secondo me mangia troppo (ride, ndr)". Controbatte subito De Rossi: "Lo sapevo che avrebbe detto questo".