VIDEO - De Rossi sulla difesa a 3 contro il Bayer: "È una possibilità che mi intriga. Falso dire che questa squadra non possa giocarci"

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissima sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League. Alla vigilia del match Daniele De Rossi e Leandro Paredes hanno presentato il match in conferenza stampa e tra i vari temi trattati il mister giallorosso si è soffermato sulla possibilità di schierare la difesa a tre. Ecco le sue dichiarazioni: "È una possibilità. È una cosa che mi intriga, stimolerebbe i miei giocatori all'uno contro uno e mi piace farlo. A volte vi fermate un po' troppo a vedere difesa a tre o a quattro, è falso dire che questa squadra non possa fare la difesa a tre solo perché a volte non siamo andati benissimo. Credo che la difesa a tre, se fatta con difensori che attaccano, è una cosa molto interessante. Non vuol dire che ci giocheremo domani, ma può essere una contromossa importante".