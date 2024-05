VIDEO - De Rossi: "Spero di recuperare Smalling e Lukaku, ho ancora qualche dubbio. Llorente a destra può essere una soluzione"

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissima sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League. Alla vigilia del match Daniele De Rossi e Leandro Paredes hanno presentato il match in conferenza stampa e tra i vari temi trattati il mister giallorosso si è soffermato sulle condizioni di Chris Smalling e Romelu Lukaku. Inoltre ha parlato della possibilità di schierare Diego Llorente da terzino destro. Ecco le sue dichiarazioni: "Lukaku ha pochissimo sulle gambe di allenamento, ma allo stesso tempo ha saltato pochi giorni. Ci prendiamo un altro giorno per valutarlo, ieri ha fatto un allenamento non intensissimo, ma sembrava stesse abbastanza bene. Vediamo oggi, magari spingeremo un po' di più. Poi decideremo, qualche piccolo dubbio ce l'ho. Smalling? Ha fatto un allenamento in linea con i ritmi, ma l'ha fatto tutto. Spero e penso di recuperarli entrambi, poi vediamo la gestione del minutaggio. Llorente a destra? Può starci, valutiamo anche in base a come stanno e agli esperimenti fatti, cerchiamo di ragionare un po' su tutto".