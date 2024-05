Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bayer Leverkusen, partita valida per l'andata della semifinale di Europa League. I giallorossi stanno vivendo un primo complicato e, oltre a essere sotto nel punteggio all'intervallo, De Rossi deve fare i conti con i problemi fisici di Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, i quali hanno accusato rispettivamente un problema all'inguine destro e un fastidio all'adduttore. Nonostante non siano al meglio, i due calciatori sono rimasti in campo.

(Sky Sport)