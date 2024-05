Roma-Bayer Leverkusen, cori e fumogeni: folla giallorossa all'arrivo della squadra (FOTO e VIDEO)

Sale l'attesa. Alle 21.00 lo Stadio Olimpico sarà il teatro della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per la semifinale d'andata di Europa League. A meno di due ore dal fischio d'inizio migliaia di tifosi giallorossi sono in attesa dell'arrivo della squadra. Il lungotevere, infatti, risulta bloccato e il pullman, arrivato in zona intorno alle 19.30, a fatica e in ritardo rispetto al solito raggiunge Viale delle Olimpiadi.