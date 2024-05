Roma-Bayer Leverkusen: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

L'attesa è finita. Oggi alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissimo Roma-Bayer Leverkusen, valido per l'andata della semifinale di Europa League. Dopo aver eliminato Feyenoord, Brighton e Milan, i giallorossi affronteranno gli uomini di Xabi Alonso, freschi vincitori della Bundesliga e ancora imbattuti in questa stagione. Le due squadre si sfideranno per il secondo anno consecutivo in Europa League e nella scorsa annata fu la Roma ad accedere in finale: all'andata vinsero i capitolini per 1-0 grazie alla rete di Bove, mentre il ritorno alla BayArena terminò con il punteggio di 0-0.

DOVE VEDERE ROMA-BAYER LEVERKUSEN IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il big match europeo. Roma-Bayer Leverkusen infatti sarà trasmesso su DAZN, Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252) e anche in chiaro su Rai 1. Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go, Rai Play e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Squalificati Roma: Celik.

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

All.: Xabi Alonso.

LE QUOTE