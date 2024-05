Roma-Bayer Leverkusen: bordata di fischi a Karsdorp al momento della sostituzione. L'olandese rientra negli spogliatoi

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bayer Leverkusen, partita valida per l'andata della semifinale di Europa League. Al minuto 62 mister De Rossi ha effettuato la prima sostituzione del match rimpiazzando Rick Karsdorp con Angelino. Bordata di fischi dei tifosi giallorossi nei confronti del terzino olandese, reo di aver commesso il gravissimo errore che ha portato al gol del vantaggio dei tedeschi. Deluso dalla sua prestazione, il calciatore è subito rientrato negli spogliatoi senza sedersi in panchina.