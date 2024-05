Nonostante l'eliminazione in semifinale di Europa League per mano del Bayer Leverkusen, la Roma ha guadagnato un'ulteriore posizione nel ranking UEFA: i giallorossi infatti hanno totalizzato 101.000 punti, grazie ai quali hanno superato l'Inter e sono saliti al sesto posto in classifica. Nelle ultime cinque stagioni nessuna italiana ha fatto meglio dei capitolini, dato che anche il club nerazzurro ha 101.000 punti ma è settimo.

(uefa.com)

VAI AL RANKING COMPLETO