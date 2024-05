Olympiacos, Mendilibar: "Sarà una finale differente da quella di Budapest, con la Fiorentina sarà una partita più aperta"

SKY SPORT - Domani sera ad Atene la Fiorentina sfiderà l'Olympiacos di José Luis Mendilibar in finale di Conference League. Il tecnico del club greco, ex del Siviglia, ha ricordato anche la finale di Europa League dello scorso anno vinta dal Siviglia a Budapest contro la Roma: "Questa è una finale differente rispetto a quella che ho vissuto lo scorso anno contro la Roma in Europa League a Budapest. La Roma è una squadra più difensiva, la Fiorentina invece gioca in maniera più offensiva, difende in maniera più alta. Per questo quindi sarà una partita molto più aperta".