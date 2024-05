Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con la Fiorentina, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e tra i vari temi trattati si è complimento con la Roma per il percorso europeo. Ecco le sue parole: "Voglio fare i complimenti alle italiane e agli allenatori italiani in Europa: dalla Roma alla Fiorentina fino all'Atalanta".