Milan, Sportiello: "Le delusioni in Europa League hanno inciso tanto sulla nostra stagione"

SPORTMEDIASET - Marco Sportiello, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista alla testata giornalistica per commentare la stagione del club rossonero. Ecco le sue parole sull'Europa League, competizione dalla quale i rossoneri sono stati eliminati dai giallorossi:

"Ci sono state delusioni in Europa League che hanno inciso tanto, perché poi credo che abbiamo fatto una stagione importante in campionato, in cui abbiamo trovato un Inter troppo forte, più per meriti loro che per demeriti nostri. Poi sicuramente noi potevamo far meglio in Coppa Italia e in Europa League, anche perché in Champions League con quel girone ci sta uscire con Dortmund e PSG, che ora sono semifinaliste. L’Europa League ha inciso molto: c’è stata molta delusione in quella settimana lì, derby compreso".