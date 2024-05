Milan, Pioli: "Il rimpianto di questa stagione? Le due partite europee con la Roma"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, e tra i vari temi trattati è tornato a parlare dell'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma. Ecco le sue parole.

Il Milan non è lontano dai vertici dell'Europa League...

"Ero stato anche preso in giro per aver detto che l'Atalanta fosse una delle favorite. Real-City? Solo un anno fa eravamo arrivati in semifinale di Champions, poi solo l'essere eliminati dall'Inter ha ridotto l'importanza del traguardo. Quest'anno siamo rimasti lontani da Real e City, ma non siamo così distanti da Atalanta e Roma. Il rimpianto di questa stagione sono le due partite con la Roma".