FOTO – Roma-Bayer Leverkusen 0-1 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Bayer Leverkusen, gara valida per l'andata della semifinale di Europa League, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 0-1 per gli ospiti grazie alla rete di Wirtz. Nella prima fase la partita è abbastanza bloccata, ma la prima chance capita sui piedi di Dybala: la Joya calcia dal limite dell’area, ma il suo tiro è troppo debole e Kovar blocca. La Roma continua a spingere e sfiora il vantaggio al 21’ con Lukaku, il quale colpisce la traversa in seguito a uno splendido colpo di testa su cross di Paredes. Il Bayer Leverkusen risponde con Frimpong, ma calcia sull’esterno della rete e sciupa clamorosamente a due passi da Svilar. Al minuto 28 cambia la partita: Karsdorp regala il pallone a Grimaldo, l’esterno spagnolo serve Wirtz completamente solo in area e il trequartista batte il portiere della Roma, portando in vantaggio i tedeschi. I giallorossi entrano in confusione e il Bayer Leverkusen prova ad approfittarne nuovamente con Wirtz e Frimpong, i quali sfiorano in più occasioni lo 0-2. Dopo la rete subita gli uomini di De Rossi sembrano spegnersi e concedono altre chance agli ospiti, tra cui una violenta conclusione di Andrich ben respinta da Svilar. Al 43’ la Roma si riaffaccia in avanti e a suonare la carica è capitan Pellegrini, il quale calcia dalla distanza e sfiora il palo alla sinistra di Kovar. L’ultima azione del primo tempo capita agli ospiti, che ripartono in contropiede in 5 contro 3, ma Spinazzola compie un intervento miracoloso. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.