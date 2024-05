FOTO - Bayer Leverkusen-Roma 0-1 HT

Alla BayArena per tentare l'impresa: dopo il 2-0 del Bayer Leverkusen nella gara d'andata, la Roma fa visita alla squadra di Xabi Alonso nella semifinale di ritorno di Europa League. Buon avvio dei giallorossi con l'immediata occasione per Lukaku, che sbaglia il controllo, poi ci prova Pellegrini di testa. Al 21', però, Spinazzola esce per infortunio ed entra Zalewski, che soffre terribilmente Frimpong a sinistra prima di essere spostato a destra. Il Bayer avanza e crea pericoli dalle parti di Svilar: prima il palo di Palacios, poi le parate del portiere giallorosso su Frimpong e Adli. Al 41', però, un episodio cambia la gara: Azmoun viene trattenuto in area da Tah e l'arbitro concede calcio di rigore, dal dischetto Paredes non sbaglia e porta in vantaggio la Roma. Si va all'intervallo sullo 0-1. Gli scatti del match: