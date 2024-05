Europa League: Svilar il portiere con più parate nella competizione (FOTO)

Dopo aver conquistato il posto da titolare ai danni di Rui Patricio, Mile Svilar ha continuato a stupire mettendosi in luce in maglia giallorossa sia in campionato sia in Europa League, conclusa per la Roma dopo l'eliminazione in semifinale contro il Bayer Leverkusen. Il portiere classe 1999 è l'estremo difensore con il maggior numero di parate effettuate nella competizione europea (54). Lo seguono in classifica Lunev a quota 44, l'ex giallorosso Pau Lopez (40), Vindahl (36) e Kovar del Leverkusen (34).

Most saves in the #UEL this season ? pic.twitter.com/ZL8hX80qVv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 14, 2024