Questa sera è andata in scena anche l'altra semifinale di Europa League tra Marsiglia e Atalanta ed è terminata con il punteggio di 1-1. Buon risultato per la Dea, che tra una settimana si giocherà l'accesso alla finale al Gewiss Stadium. I bergamaschi sono passati in vantaggio all'11' con Scamacca, ma solamente nove minuti più tardi Mbemba ha messo a segno la rete del definitivo 1-1.