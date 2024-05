L'UEFA ha pubblicato sui propri canali social gli undici giocatori selezionati per la formazione dell'anno per l'edizione appena conclusa con la vittoria dell'Atalanta. Presenti due giocatori della Roma: si tratta di Gianluca Mancini e Mile Svilar, il secondo in particolare protagonista con numerosi interventi prodigiosi.

The 2023/24 Europa League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel ✨#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2024