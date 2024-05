Europa League, BAYER LEVERKUSEN-ROMA: le probabili formazioni. Dybala in panchina, Lukaku-Azmoun davanti (FOTO)

Secondo round. Alla BayArena, alle 21.00, il Bayer Leverkusen ospita la Roma nella semifinale di ritorno di Europa League dopo il 2-0 dei tedeschi all'andata, ai giallorossi serve un'impresa per staccare il pass per Dublino. Daniele De Rossi rispolvera la difesa a 3 con Mancini, Ndicka e Spinazzola, in mezzo al campo confermati Cristante e Pellegrini ai lati di Paredes in regia con Celik ed El Shaarawy esterni. Davanti Dybala, non al top della condizione, dovrebbe iniziare il match dalla panchina e lasciar spazio ad Azmoun al fianco di Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Tapsoda, Tah, Hincapié; Stanisic, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Boniface.

All.: Xabi Alonso.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Azmoun.

All.: De Rossi.

Arbitro: Makkelie. Assistenti: Steegstra - de Vries. IV uomo: Gözübüyük. VAR: Dieperink. AVAR: van Boekel.