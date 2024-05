Atalanta in finale di Europa League il 22 maggio a Dublino. Dopo l'1-1 in Francia, al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini batte 3-0 il Marsiglia nella semifinale di ritorno della competizione europea. Al 30' sblocca la gara Lookman, nella ripresa al 52' Ruggeri raddoppia e in pieno recupero El Bilal Toure cala il tris. In finale l'Atalanta affronterà il Bayer Leverkusen.