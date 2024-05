Conference League: l’Olympiacos batte l’Aston Villa e vola in finale contro la Fiorentina

L’Olympiacos batte l’Aston Villa 2-0 ed è la seconda squadra finalista della Conference League 2022/2024. Vantaggio greco nei minuti iniziale di partita, con El Kaabi che ha sbloccato il risultato dopo appena dieci minuti in campo. A trovare il 2-0 è sempre El Kaabi, che firma così la doppietta al minuto 78. L’Olympiacos aveva conquistato la vittoria già nel match di andata, terminato per 4-2. La squadra sfiderà in finale la Fiorentina.