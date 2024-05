Conference League, Fiorentina-Bruges 3-2: decide Nzola al 91'. Colpo esterno dell'Olympiakos

Si sono concluse le partite di andata delle semifinali di Conference League con tanti gol ed emozioni. Sorridono Fiorentina e Olympiakos: i viola battono 3-2 il Bruges con i gol di Sottil, Belotti e Nzola al 91' (di Vanaken e Rodrigues i gol degli ospiti) e si portano avanti in vista della sfida di ritorno. I greci invece trovano un inaspettato 2-4 in casa dell'Aston Villa grazie alla tripletta di El Kaabi e il gol di Hezze. Per gli inglesi a segno Watkins e Diaby con Luiz che sbaglia un rigore all'84'. Tra una settimana le gare di ritorno.