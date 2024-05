Conference League, 1-1 col Bruges: Fiorentina in finale

La Fiorentina torna in finale di Conference League, dopo quella persa nella scorsa stagione. Dopo la vittoria dei viola per 3-2 al Franchi contro il Bruges nella semifinale d'andata, al ritorno termina 1-1: i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di De Cuyper al 20', nella ripresa all'85' Beltran dal dischetto pareggia i conti e in pieno recupero il Bruges resta in 10 per l'espulsione di Odoi. In virtù del risultato dell'andata la Fiorentina accede in finale dove, ad Atene, affronterà la vincente di Olympiacos-Aston Villa.