Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco 2-1: Davies illude i bavaresi, Joselu la ribalta. Ancelotti in finale

La finale di Champions League sarà fra Real Madrid e Borussia Dortmund. Dal match di questa sera fra Blancos e Bayern Monaco era attesa la seconda finalista. Alphonso Davies ha illuso Tuchel e tutti i tifosi bavaresi grazie un vero e proprio eurogol, ma non aveva fatto i conti con Joselu: Ancelotti ha inserito l'attaccante all'81' al posto di Valverde, una scelta che sembrava disperata, ma è stata proprio questa mossa a regalare la finale alla squadra spagnola. Prima un tap in a seguito di un errore, l'unico del match, di Neuer, poi un guizzo decisivo in area su assist di Rudiger.