Champions League, PSG-Borussia Dortmund 0-1: Hummels spedisce i tedeschi in finale. Francesi fermati quattro volte dai legni

Questa sera è andato in scena il primo match di ritorno della semifinale di Champions League ed è il Borussia Dortmund a volare in finale. Dopo aver vinto 1-0 all'andata contro il PSG, i tedeschi compiono l'impresa anche al Parco dei Principi e vincono con lo stesso risultato grazie al colpo di testa di Hummels al minuto 50. Partita sfortunatissima per i francesi, che sciupano numerose occasioni e colpiscono ben quattro legni (il totale sale a sei se si conta anche l'andata). Il Borussia Dortmund accede quindi all'ultimo atto della competizione e affronterà la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco.