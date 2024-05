Champions League: la Roma sarebbe in 1ª fascia in caso di qualificazione

La vittoria del Borussia Dortmund sul Psg ha chiuso la corsa all'ultima federazione che avrà 5 posti per la prossima Champions League. Oltre all'Italia, sarà la Bundesliga a godere di una quinta squadra nella massima competizione europea.

E nel calcolo delle fasce per la prossima Champions League, che avrà un format rivoluzionato rispetto a quello attuale, l'Inter e la Roma occuperebbero la più alta. In seconda fascia, invece, si troverebbero Juventus e Milan. Terza, inevitabilmente, per il Bologna.

(calcioefinanza.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE