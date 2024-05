Champions League, Borussia Dortmund-PSG 1-0: decide Füllkrug

Mercoledì di Champions per Borussia Dortmund e PSG. Alle 21 è stato fischiato l’inizio della semifinale di andata della competizione al Signal Iduna Park. Avvio con il botto per i padroni di casa che al 36’ sbloccano la gara grazie al gol di Füllkrug. Decisivo Donnarumma in più occasioni nel primo tempo che evita il raddoppio di Sabitzer. Nella ripresa Mbappe e Hakimi colpiscono due pali nella stessa azione divorandosi il gol del pareggio. Termina 1-0 per i tedeschi, la semifinale di ritorno si giocherà a Parigi il 7 maggio.