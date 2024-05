Champions, cosa cambia per la Roma dopo Genoa-Bologna 2-0? Il quadro

Il Genoa ha battuto 2-0 il Bologna, con i giallorossi spettatori interessatissimi. Ecco il quadro per le ultime ore di campionato italiano, che diranno se De Rossi e i suoi il prossimo anno giocheranno nella massima competizione europea. In ottica Roma in Champions è indifferente se l'Atalanta domani perderà o pareggerà contro il Torino. Nel recupero dovrà comunque eventualmente fare 3 punti per sopravanzare il quinto posto. A meno che la Juventus perda con il Monza: a quel punto all'Atalanta basterebbero due punti per superare proprio i bianconeri al quarto posto. In sintesi, a Trigoria bisogna sperare che la Juve domani non perda e, ovviamente, la squadra di Gasperini non vinca. A quel punto si giocherebbe tutto il 2 giugno, Atalanta-Fiorentina, con due risultati su tre che darebbero il lasciapassare ai giallorossi per la Champions.