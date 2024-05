Bundesliga, Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen: 8 cambi per Xabi Alonso rispetto alla sfida con la Roma. Non convocati Wirtz e Grimaldo (FOTO)

Oggi alle ore 17:30 torna in campo il Bayer Leverkusen e affronta in trasferta l'Eintracht Francoforte nel match valido per la trentaduesima giornata di Bundesliga. Le Aspirine hanno già vinto il campionato, mentre i padroni di casa si trovano al sesto posto in classifica con 45 punti. Xabi Alonso ha deciso di optare per un ampio turnover in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro la Roma (in programma giovedì alle ore 21), cambiando addirittura otto calciatori: gli unici confermati sono infatti Tapsoba, Andrich e Xhaka. Non convocati, invece, Wirtz e Grimaldo.

La formazione ufficiale del Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Koussonou, Arthur; Palacios, Andrich, Xhaka, Tella; Hofmann; Hlozek, Schick.

A disp: Kovar, Stanisic, Hincapie, Tah, Iglesias, Adli, Boniface, Frimpong, Puerta.