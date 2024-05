Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "L'obiettivo è vincere l'Europa League. Seguo De Rossi, la Roma gioca bene e ha grandissimi giocatori"

SKY SPORT - Al via il primo round delle semifinali di Europa League: domani alle 21.00 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Bayer Leverkusen. Alla vigilia della sfida il tecnico del club tedesco Xabi Alonso ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva:

Com'è cambiata la dimensione di Xabi Alonso dopo un anno come persona e allenatore?

"Come persona spero non molto, come allenatore ho un anno in più di esperienza insieme al club. È cambiata tanto la dimensione rispetto all'anno scorso quando affrontammo la Roma in semifinale".

L'imbattibilità? I gol dopo il 90'?

"Non è sicuramente un caso, non si arriva a vincere la Bundesliga e non si arriva in semifinale di Europa League soltanto con queste situazioni. Siamo concentratissimi, l'obiettivo è vincere l'Europa League".

De Rossi? Un centrocampo Xabi Alonso-De Rossi?

"Un centrocampo con Xabi Alonso e De Rossi non sarebbe male. Anche lui ha iniziato da poco, come capitò a me con il Bayer. Seguo tantissimo quello che sta facendo, è stato un grandissimo giocatore e sono contento che gente della mia generazione stia arrivando a questi risultati anche in panchina. La Roma sta giocando molto bene, ha grandissimi giocatori, un grande livello collettivo e individuale. Sarà un turno difficile".