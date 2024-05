Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Grato ai miei giocatori, non era facile giocare a Francoforte dopo la partita di Roma"

Dopo la roboante vittoria per 1-5 in casa dell'Eintracht Francoforte (48° risultato utile consecutivo in tutte le competizioni) il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste alcune delle sue parole: "La mentalità e la costanza sono ottime. Sono grato ai miei giocatori, non è stato facile giocare qui dopo la partita di Roma. I giocatori sanno cosa fare. Questa è una grande chiave per la nostra costanza e la nostra stagione finora".