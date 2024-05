Bayer Leverkusen: squadra arrivata a Roma (FOTO e VIDEO)

Il Bayer Leverkusen è arrivato a Roma. Dopo aver battuto il Milan nei quarti di finale di Europa League, la Roma attende i campioni di Germania in semifinale: domani sera allo Stadio Olimpico andrà in scena la gara d'andata tra Roma e Bayer Leverkusen, il 9 maggio invece è previsto il ritorno alla BayArena. La squadra di Xabi Alonso, come mostra sui social il club tedesco, è atterrata nella Capitale intorno alle 17.15. A seguire il tecnico spagnolo parlerà in conferenza stampa con l'ex giallorosso Schick.