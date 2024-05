Bayer Leverkusen-Roma: le info per i tifosi. Meeting point in Skateplatz Stelzenbrücke

Dopo la sconfitta all'Olimpico, giovedì sera la Roma fa visita al Bayer Leverkusen alla BayArena nella gara di ritorno della semifinale di Europa League. Il club giallorosso ha pubblicato le informazioni utili per i tifosi romanisti in trasferta:

AS Roma informa che tutti i biglietti acquistati per la prossima trasferta a Leverkusen sono stati inviati all’indirizzo mail comunicato in fase di acquisto.

Chi non avesse ricevuto il biglietto, dopo aver eventualmente verificato la casella di posta indesiderata, può richiederlo scrivendo a trasferta@asroma.it e indicando il nominativo del titolare e l’indirizzo di posta elettronica utilizzato.

In alternativa, sarà possibile contattare il Contact Center AS Roma allo 06.89386000.

Fan Meeting Point

Nel giorno partita, a Leverkusen, su indicazione delle Autorità Locali, sarà allestito un meeting point presso lo Skate Park Leverkusen situato in Skateplatz Stelzenbrücke.

Il Fan Meeting Point dista circa 600 metri dalla Stazione Ferroviaria di Leverkusen ed a circa 15 minuti di camminata dalla BayArena.

Per chi invece desiderasse trascorrere il giorno partita nella vicina città di Colonia, saranno messe a disposizione delle navette gratuite in partenza per lo stadio dal Carl Duisberg Park, presso Otto Bayer Strasse.

Per raggiungere lo stadio sono necessari circa 15/20 minuti in autobus.

Attenzione: per chi si recherà in trasferta con macchine o minivan, l’unico parcheggio garantito in termini di sicurezza è quello allestito presso il meeting point di Otto Bayer Strasse a Colonia.

Allo Stadio BayArena: ingresso e regolamenti

I cancelli dello stadio BayArena saranno aperti a partire dalle ore 19. Il settore ospiti (Settori SG1-SG2-SG3) si trova nella zona Sud Ovest dell’impianto. Il settore ospiti della BayArena sarà configurato in modalità Standing Room, ovvero esclusivamente posti in piedi.

Per accedere non è obbligatorio stampare il biglietto, ma sarà sufficiente scannerizzare il QR code direttamente dallo smartphone.

Non sarà in alcun modo consentito l’ingresso al settore ospiti a tifosi in possesso di biglietti validi per altri settori dello stadio.

Su indicazione del club ospitante, AS Roma informa che all’interno dello stadio non sarà consentito fumare.

Non è possibile introdurre borse o bagagli che superino le dimensioni di un foglio A4. Non sarà inoltre consentito l’ingresso di Powerbank o batterie sostitutive per smartphone.

È consentito l’ingresso di ricariche per sigarette elettroniche fino ad un massimo di 10ml.

Si informa che, per tutti i tifosi giallorossi, sarà messo a disposizione un deposito per piccoli oggetti. Il deposito, di capienza limitata, sarà ubicato all’esterno dello stadio nei pressi dei cancelli di ingresso e sarà a pagamento.

All’interno della BayArena sono consentiti esclusivamente pagamenti elettronici e non sarà permesso introdurre cibi e bevande all’esterno.

Attenzione: sarà severamente vietato introdurre adesivi all’interno dell’impianto.

Le info per i tifosi con disabilità

I biglietti saranno inviati entro la serata di lunedì 6 maggio agli indirizzi mail comunicati in fase di richiesta. I posti riservati ai tifosi in carrozzina si trovano presso la Tribuna Sud, settore H2.

Sarà disponibile un parcheggio dedicato (P10). Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Per maggiori dettagli e ulteriori dettagli su come vivere al meglio la trasferta, scarica la guida allegata.

