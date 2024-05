Bayer Leverkusen-Roma, la moviola: giusti i due rigori per i giallorossi

Alla BayArena per tentare l'impresa: dopo il 2-0 del Bayer Leverkusen nella gara d'andata, la Roma fa visita alla squadra di Xabi Alonso nella semifinale di ritorno di Europa League. Ad arbitrare la sfida è l'olandese Makkelie, assistito da Steegstra e de Vries con Gözübüyük quarto uomo. Al VAR c'è Dieperink, coadiuvato da van Boekel.

Di seguito i principali episodi arbitrali:

63' - Sul calcio d'angolo per la Roma i giallorossi protestano per un fallo di mano di un avversario. Il Var richiama il direttore di gara all'on field review che, una volta riviste le immagini al monitor, assegna penalty per la Roma per il tocco di Hlozek.

41' - Tah trattiene nettamente Azmoun in area di rigore, l'arbitro concede penalty, confermato dopo il check del Var. Decisione corretta.

20' - A terra Spinazzola per infortunio, Frimpong in possesso palla continua la sua corsa e non butta il pallone fuori fino al tiro. Pellegrini si infuria, seguito da Mancini. Sale la tensione in campo e l'arbitro ammonisce il capitano e il vice della Roma e Tapsoba.