Bayer Leverkusen-Roma: in corso il pranzo UEFA tra le due dirigenze, presente la CEO Souloukou

Oggi alle ore 21 andrà in scena alla BayArena il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma. Come di consueto prima di una partita europea, le dirigenze dei due club si sono riunite per il pranzo istituzionale e l'incontro odierno si sta svolgendo all'interno del ristorante Weinkeller im Kasino di Leverkusen. A rappresentare la società giallorossa c'è la CEO Lina Souloukou.