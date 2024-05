Paulo Dybala non è al meglio e questa sera inizierà dalla panchina. Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare l'attaccante argentino inizierà la partita contro il Bayer Leverkusen dalla panchina e in attacco ci sarà la coppia Lukaku-Azmoun. Per il resto della formazione, dovrebbe essere schierata la difesa a tre con Spinazzola braccetto sinistro.

(Sky Sport)