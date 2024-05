Bayer Leverkusen, rifinitura prima della partenza per Roma: Tah in gruppo (VIDEO)

Il Bayer Leverkusen sta svolgendo questa mattina la rifinitura prima di partire per Roma, dove alle 21:00 di domani sera si svolgerà la delicata andata delle semifinali di Europa League contro i giallorossi. Lavoro sul campo con e senza palla per gli uomini di Xabi Alonso, con una buona notizia per i tedeschi: Jonathan Tah ha svolto regolarmente l'allenamento con il gruppo (dopo l'infortunio con lo Stoccarda) e sarà quindi disponibile per la sfida dell'Olimpico.