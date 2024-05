Bayer Leverkusen-Roma: infortunio per Spinazzola. Frimpong continua a giocare, tensione in campo

La Roma è di scena alla BayArena nel ritorno della semifinale di Europa League per tentare l'impresa contro il Bayer Lecerkusen, dopo il 2-0 dei tedeschi all'Olimpico. Al 20', però, cambiano i piani di Daniele De Rossi: Spinazzola accusa un problema muscolare, accasciandosi a terra e richiamando l'attenzione della panchina, ma Frimpong in possesso palla continua a giocare senza buttare fuori il pallone. A seguire sale la tensione in campo e il direttore di gara, Makkiele, ammonisce Mancini e Tapsoba dopo un parapiglia tra i giocatori. Al 21' Spinazzola lascia il campo, al suo posto entra Zalewski.