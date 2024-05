Bayer Leverkusen, Andrich: "L'eliminazione dello scorso anno è stata brutalmente dura. I ragazzi hanno voglia di vendetta, ma non ci faremo trasportare troppo"

KICKER.DE - Questa sera alle 21:00 Roma e Bayer Leverkusen si ritroveranno allo stadio Olimpico per l'andata delle semifinali di Europa League, a circa un anno di distanza dallo scorso precedente che vide i giallorossi andare in finale grazie al gol decisivo di Edoardo Bove. Nel frattempo il centrocampista tedesco Robert Andrich (che un anno fa riportò la frattura al metatarso sinistro proprio contro i giallorossi) ha parlato in esclusiva per il sito sportivo a poche ore dall'attesissima sfida. Queste le sue parole: "Non puoi impedirti di ripensare a quel giorno, soprattutto quando sei lì. È del tutto umano e del tutto normale. Ma non credo che ci penserò, nemmeno durante la partita. Mia moglie ha detto: 'Non voglio che giochi a Roma. Cattivo presagio'. Ma questo non sarà un problema. Progredire adesso non significherebbe solo arrivare in finale, ma sarebbe anche una piccola soddisfazione, anche se lo stile di gioco della Roma è un po' cambiato".

Il centrocampista ha proseguito nel ricordare lo scorso precedente: "Quella sconfitta contro la Roma è stata brutalmente dura, ma allora avevamo giurato a noi stessi che avremmo fatto il passo successivo la prossima stagione. Questa è stata la nostra motivazione dopo quest'eliminazione molto dolorosa. Secondo il motto: Quest'anno faremo meglio per andare avanti e ora abbiamo la possibilità di farlo. Naturalmente è una grande motivazione farlo quest'anno. Ma sarebbe sbagliato entusiasmarsi. Questo però non mi preoccupa. I ragazzi sono pronti, i ragazzi hanno sicuramente voglia di vendetta. Ma ce la faremo da squadra, per non lasciarci trasportare troppo".

