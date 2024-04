VIDEO - "Sempre lui" Mancini e "l'opera d'arte" di Dybala: le esultanze ai gol della Roma tra radio e tv

Un'altra notte di sogni europei è andata in scena ieri sera all'Olimpico con la Roma capace addirittura di bissare il successo dell'andata in casa del Milan e vidimare così il biglietto per un'altra semifinale europea.

Riviviamo le emozioni ai gol di Mancini e Dybala che hanno indirizzato la partita già nella prima frazione con le voci dei radio o telecronisti:

SKY SPORT

"Ancora lui, Mancini!" e poi l'inconfondibile "Rete, rete, rete!" sul "gol bellissimo" di Dybala nella voce di Maurizio Compagnoni.

RADIO1

Qui Massimo Barchiesi dai microfoni di Rai Radio che sottolinea l'emozione di Gianluca Mancini tra il suo 28° compleanno e la tragedia di Mattia Giani.

MANA' MANA' SPORT ROMA

Federico Nisii e Daniele Cecchetti esplodono così al gol di Mancini: "È sempre lui!". Poi sul 2-0 di Dybala c'è l'urlo liberatorio del gol interminabile che si mischia a "daje" e alla ripetizione di "Paulo, Paulo!".

TELE RADIO STEREO

"Ma allora è un vizio..." si esulta al gol di Mancini nell'1-0.

'18.04.2024 ROMA 1 MILAN 0 IL GOAL DI MANCINI' by TeleRadioStereo 92.7 https://t.co/ZkkcCnN8jm — Teleradiostereo 92.7 (@Teleradiostereo) April 18, 2024

Qui sul 2-0 di Dybala si parla di "opera d'arte di un fuoriclasse" ripensando all'arco perfetto disegnato dal 21 argentino.